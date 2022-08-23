Стало известно о состоянии Пушилина после обстрела его администрации

Глава ДНР Денис Пушилин не пострадал после обстрела его администрации со стороны ВСУ

Стало известно о состоянии главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина после обстрела здания его администрации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Интерфакс».

«Глава находится в безопасном месте, он не пострадал», — сообщили в администрации.

Ранее, 23 августа, украинские войска атаковали здание администрации главы ДНР в центре Донецка. «В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций», — рассказали очевидцы с места события.

Уточняется, что при атаке снаряды повредили фасад здания.