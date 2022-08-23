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Стало известно о появлении российских боевых самолетов в зоне ПВО Южной Кореи

Yonhap: российские боевые самолеты зашли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи. Об этом сообщает издание Yonhap со слов южнокорейских военных, передает ТАСС.

Отмечается, что опознавательная зона южнокорейских ПВО охватывает не только территорию самой страны, но и часть международного воздушного пространства. При этом Сеул требует от других стран заранее предупреждать о намерении их самолетов войти в этот район, а также называть цели маршрута.

Если появившийся в опознавательной зоне боевой самолет не оповестит Сеул, военные будут вынуждены поднять в воздух истребители для его сопровождения.

6 августа министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил, что надеется на скорый мир на Украине и нормализацию отношений с Москвой.

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Николай Чигасов
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