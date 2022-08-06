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Южная Корея понадеялась на нормализацию отношений с Россией

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин заявил, что надеется на нормализацию отношений с Россией
Пак Чин

Пак Чин. Фото: Pool / Reuters

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил, что надеется на скорый мир на Украине и нормализацию отношений с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, напряженность на Корейском полуострове растет из-за подготовки Северной Кореи к седьмому ядерному испытанию. Он также добавил, что ситуация на Украине негативно влияет на российско-южнокорейские отношения.

«Я надеюсь на скорейшую нормализацию отношений Южной Кореи и РФ и восстановление мира на Украине», — сказал он.

Глава МИД также призвал проявить особое внимание, чтобы кризис не нанес ущерб южнокорейским компаниям и гражданам страны, которые проживают на территории в России. По его словам, украинский кризис стал причиной сбоев в глобальных цепочках поставок и дестабилизации валютного рынка.

Ранее стало известно, что между Россией и Южной Кореей возобновилось регулярное паромное сообщение. Перевозка пассажиров на рейсах парома Eastern Dream между корейским портом Донхэ и Владивостоком не осуществлялась 2,5 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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