Между Россией и Южной Кореей возобновится регулярное паромное сообщение

Регулярное паромное сообщение между Россией и Южной Кореей возобновится 18 июля

Регулярное паромное сообщение между Россией и Южной Кореей возобновится 18 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Корейскую ассоциацию международной торговли.

Перевозка пассажиров на рейсах парома Eastern Dream между корейским портом Донхэ и Владивостоком не осуществлялась 2,5 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Россия и Монголия также договорились о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с 20 апреля. Теперь по маршрутам Иркутск — Улан-Батор и Улан-Батор — Иркутск курсируют два состава.

Что делать?



