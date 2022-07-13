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Между Россией и Южной Кореей возобновится регулярное паромное сообщение

Регулярное паромное сообщение между Россией и Южной Кореей возобновится 18 июля

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Регулярное паромное сообщение между Россией и Южной Кореей возобновится 18 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Корейскую ассоциацию международной торговли.

Перевозка пассажиров на рейсах парома Eastern Dream между корейским портом Донхэ и Владивостоком не осуществлялась 2,5 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Россия и Монголия также договорились о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с 20 апреля. Теперь по маршрутам ИркутскУлан-Батор и Улан-Батор — Иркутск курсируют два состава.

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Марина Совина
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