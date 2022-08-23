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69-я параллель

На Ямале вахтовики спасли попавшего в ловушку оленя

В ямальской тундре вахтовики освободили запутавшегося в проводах оленя
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В ямальской тундре вахтовики спасли попавшего в ловушку оленя. Об этом сообщает портал «Ямал-медиа».

Сотрудники Новопортовского месторождения заметили, что животное запуталось в проводах. Мужчины сняли их с рогов зверя и помогли ему освободиться.

Сейчас здоровью спасенного зверя ничего не угрожает. Многие пользователи соцсетей после поблагодарили работников за неравнодушие.

Ранее сообщалось, что в Норильске в час пик в автобус зашла женщина с оленем. Россиянка объяснила, что очень торопилась отвезти животное на фестиваль.

На появившихся в соцсетях кадрах слышны крики пассажиров, которые, по-видимому, недовольны присутствием оленя в автобусе российского города. При этом часть граждан не против, чтобы необычный пассажир ехал с ними.

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Анна Щербакова
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