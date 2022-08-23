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В России предложили создать «научный спецназ»

Вице-премьер России Чернышенко предложил промышленности создать «научный спецназ»

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко считает нужным организовать институт заместителей руководителей органов власти по научно-технологическому развитию, пишет «Интерфакс».

«Я обратился и к субъектам нашим, и к организациям нашим в промышленности, различных других отраслей, чтобы там тоже был создан институт заместителей по научно-технологическому развитию. Это будет наш "научный спецназ" по аналогии с "цифровым спецназом", который был создан по поручению премьера ранее», — пояснил он, говоря о своем предложении.

Россия должна отказаться от догоняющей модели развития и перейти к новой, опережающей модели во всех отраслях, сказал ранее глава правительства Михаил Мишустин. Премьер подчеркнул, что сложные вызовы стоят практически перед всеми отраслями экономики, которая в настоящее время столкнулась с определенным спадом.

В конце июля Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений. Чернышенко был назначен куратором разработок в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, наноустройств и наноматериалов, а также программного обеспечения высокопроизводительных вычислительных систем.

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Платон Щукин
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