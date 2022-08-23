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Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину из-за активизации военных действий

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Государственный департамент США (Госдеп) призвал американцев срочно покинуть территорию Украины, поскольку, по информации ведомства, возможна активизация военных действий. Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства в Киеве.

«В Госдепартаменте есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни», — говорится в сообщении. Кроме того, в нем содержатся рекомендации к действиям на случай попадания гражданских лиц под обстрел.

Ранее издание Le Figaro написало, что военные Вооруженных сил Украины ВСУ описали бои против российской армии в Донбассе как «ад». На условиях анонимности они пожаловались на превосходство российской артиллерии. Так, по словам одного из бойцов, район, где размещаются их позиции, подвергался обстрелам от 40 до 60 раз в день, тогда как ВСУ способны ответить лишь десятью залпами.

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Николай Чигасов
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