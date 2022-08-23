Украинские военные пожаловались журналистам на превосходство российской армии

Le Figaro: военные ВСУ описали бои против российской армии в Донбассе как «ад»

Военные Вооруженных сил Украины ВСУ описали бои против российской армии в Донбассе как «ад». Об этом пишет Le Figaro.

Французские журналисты побеседовали с группой военнослужащих в подконтрольном Киеву Краматорске. На условиях анонимности они пожаловались на превосходство российской артиллерии. Так, по словам одного из бойцов, район, где размещаются их позиции, подвергался обстрелам от 40 до 60 раз в день, тогда как ВСУ способны ответить лишь десятью залпами.

При этом, отметил военный, они ни разу не видели поставляемые из-за рубежа САУ Caesar, гаубицы М-777 или реактивные установки Himars. «Семьсот семьдесят седьмых я не видел ни одной. Но я видел много "двухсотых" и "трехсотых" (убитых и раненых — прим. «Ленты.ру»), — сказал он. — Мы только что вернулись с двухнедельных боев. Это ад».

19 августа глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинская армия испытывает «определенный голод» в снарядах на отдельных участках фронта. Он рассказал, что дефицит боеприпасов зафиксировала разведка. «Мы ощущаем на определенных участках фронта, где наши подразделения уже не сталкиваются со столь серьезным сопротивлением», — пояснил Пушилин. Глава республики также отметил, что украинская артиллерия поменяла стратегию и работает уже более точечно, а не «по площадям», как раньше.

17 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный констатировал тяжелое положение украинских подразделений на фронте. По его словам, российская армия продолжает наступать по всей линии фронта, наращивая интенсивность артиллерийских обстрелов. Военачальник добавил, что позиции украинских военных подвергаются ударам по 700-800 раз за сутки, при этом ВС РФ ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов.