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Главком ВСУ рассказал о тяжелом положении армии Украины

Главком ВСУ Залужный сообщил о тяжелом положении ВСУ из-за действий российской артиллерии

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный констатировал тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, российская армия продолжает наступать по всей линии фронта, наращивая интенсивность артиллерийских обстрелов. Военачальник добавил, что позиции украинских военных подвергаются ударам по 700–800 раз за сутки, при этом ВС РФ ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов.

60 000снарядов

ежедневно попадает по позициям ВСУ

Огромные потери Киева

17 августа депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что боевой потенциал украинской армии уничтожен. По его словам, теперь российским военнослужащим на Украине противостоят силы коллективного Запада, развернувшие там плацдарм. В качестве аргумента он привел масштабные поставки Киеву вооружений, а также большое количество иностранных наемников в рядах ВСУ. Политик объяснил, что западные страны пошли на такой шаг в попытке сохранить однополярный мир.

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До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что потери войск ВСУ и теробороны огромны, но реальные цифры киевское руководство от общественности скрывает. По словам министра, роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала. В настоящий момент формировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта позволяют показания украинских военнопленных, уточнил министр.

Запорожская атомная станция вновь под обстрелом ВСУ

16 августа украинская артиллерия нанесла очередной удар по Запорожской АЭС (ЗАЭС). Член совета областной администрации Владимир Рогов указал, что реакторы надежно защищены от обстрелов и способны выдержать даже падение пассажирского самолета с полными баками топлива, и ВСУ стараются бить по менее защищенным объектам станции: системе охлаждения и контейнерам с отработанным ядерным топливом.

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Чиновник объяснил, что в случае разрушения этих объектов может произойти экологическая катастрофа, схожая с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Он предложил объявить режим тишины вокруг ЗАЭС. Такие действия, по его мнению, смогут «отрезвить» ВСУ, шантажирующие весь мир «угрозой ядерной катастрофы».

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Марина Совина
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