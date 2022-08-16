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Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ

Глава Минобороны Шойгу заявил, что Киев скрывает огромные потери войск ВСУ и теробороны

Фото: Globallookpress.com

Потери войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) и теробороны огромны, но реальные цифры киевское руководство от общественности скрывает. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022». Его цитирует РИА Новости.

По словам министра, роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала. «Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины», — отметил он.

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Шойгу также подчеркнул, что со временем эти данные станут достоянием общественности. В настоящий момент формировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта позволяют показания украинских военнопленных, уточнил глава Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

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Евгения Куликова
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