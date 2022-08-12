Минобороны заявило о потере Украиной более 2000 военных в районе Соледара

Минобороны отчиталось о потере Украиной более 2000 военных в районе Соледара

Украина потеряла более 2000 военнослужащих в районе Соледара в результате российских наступательных действий. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, потери в размере более 2000 человек понесла 14-ая механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Остатки бригады были выведены командованием ВСУ в тыловые районы, отчитались в Минобороны.