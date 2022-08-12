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В Минобороны заявили об уничтожении одним ударом ВКС до 100 солдат ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об уничтожении ВКС до 100 бойцов ВСУ под Николаевом

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, в результате одного удара были уничтожены до 100 солдат 28-й механизированной бригады ВСУ.

В оборонном ведомстве добавили, что ударом были уничтожены и 10 единиц военной техники.

По уточненной информации от 12 августа за время проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4844 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны заявили об утрате боеспособности украинского формирования «Кракен».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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