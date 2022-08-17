В Госдуме заявили об уничтоженном боевом потенциале украинской армии

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что боевой потенциал украинской армии уничтожен

Боевой потенциал украинской армии уничтожен. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, теперь российским военнослужащим на Украине противостоят силы коллективного Запада, развернувшие там плацдарм. В качестве аргумента он привел масштабные поставки Киеву вооружений, а также большое количество иностранных наемников в рядах ВСУ.

Политик объяснил, что западные страны пошли на такой шаг в попытке сохранить однополярный мир.

16 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери войск Вооруженных сил Украины и теробороны огромны, но реальные цифры киевское руководство от общественности скрывает. Он указал, что роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала.