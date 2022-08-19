В ДНР зафиксировали дефицит боеприпасов в украинской армии

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия испытывает «голод» в боеприпасах

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинская армия испытывает «определенный голод» в снарядах на отдельных участках фронта. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что дефицит боеприпасов зафиксировала разведка. «Это данные, которые нам дает и наша разведка, и по факту то, что мы ощущаем на определенных участках фронта, где наши подразделения уже не сталкиваются со столь серьезным сопротивлением», — пояснил Пушилин. Глава республики также отметил, что украинская артиллерия поменяла стратегию и работает уже более точечно, а не «по площадям», как раньше.

Ранее Пушилин сообщил о возможном наказании в виде смертной казни для пятерых иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнув, что решение будет принимать все же суд.

Обвинение пятерым иностранным наемникам было предъявлено 15 августа в суде ДНР. Четверым из них вменяют наемничество, а одному — вербовку наемников. Никто из подсудимых не согласился с выдвинутыми обвинениями.