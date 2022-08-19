В ДНР допустили смертную казнь для пятерых иностранных наемников

Глава ДНР Пушилин допустил высшую меру наказания для 5 воевавших на стороне ВСУ наемников

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что пятерым иностранным наемникам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), может грозить высшая мера наказания — смертная казнь. Об этом сообщает ТАСС.

«С учетом статей, которые им предъявляются, статьи достаточно серьезные, я бы не стал исключать также высшей меры наказания, но это решать суду», — отметил Пушилин в эфире телеканала «Россия-1».

15 августа в суде ДНР огласили обвинения гражданину Хорватии Векославу Пребегу, гражданам Великобритании Джону Хардингу, Дилану Хили и Эндрю Хиллу и гражданину Швеции Матиасу Густавссону. Все они сдались в плен в Мариуполе в промзоне завода «Азовсталь».