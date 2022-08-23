Отдыхающую на пляже туристку ударило молнией на глазах дочери

На пляже курорта Сплит в Хорватии в туристку попал разряд молнии на глазах ее дочери

Британскую туристку, приехавшую в отпуск в Хорватию с дочерью, ударило молнией во время отдыха на пляже. Как уточняет Mirror, инцидент произошел на глазах ребенка.

В субботу днем, 20 августа, 47-летняя британка и ее дочь проводили время на пляже популярного курорта Сплит. Отмечалось, что в тот день погода резко испортилась — на смену яркому солнцу пришел шторм, и переполненное туристами побережье опустело всего за 10 минут. В тот момент, когда путешественницы бежали укрываться от непогоды в отель, в женщину попал разряд молнии.

По счастливому стечению обстоятельств, на помощь британке быстро пришел медицинский работник — неподалеку от отеля проходило соревнование по триатлону, на котором присутствовал врач. Медик смог реанимировать женщину, а после передал ее бригаде экстренной службы.

В настоящее время туристка находится в больнице, у нее серьезная травма головы и множественные ожоги тела. Сообщается, что ее жизни не угрожает опасность. На месте инцидента будет проведено расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее в августе молния попала в группу альпинистов, которые совершали ночное восхождения на гору Фалакро на севере Греции. В результате происшествия один спортсмен погиб, еще один был серьезно ранен.