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В Совфеде назвали политическим двуличием позицию Госдепа по убийству Дугиной

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал двуличной позицию Госдепа США по убийству Дугиной
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал образцом политического двуличия позицию Госдепа США по убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Его слова передает РИА Новости.

«Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма», — прокомментировал он заявление Госдепа. По его словам, такие высказывания являются «своего рода индульгенцией на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме». Он также добавил, что «прикрывающие убийц» США становятся их соучастниками.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты безоговорочно осуждают атаки на гражданских лиц где бы то ни было и надеются на расследование убийства журналистки Дарьи Дугиной. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, известно ли Вашингтону, кто стоит за нападением.

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Марина Совина
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