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Госдеп США прокомментировал убийство Дугиной

В Госдепе США отказались отвечать на вопрос о причастности Украины к убийству Дугиной
СюжетУбийство дочери Александра Дугина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Соединенные Штаты безоговорочно осуждают атаки на гражданских лиц где бы то ни было и надеются на расследование убийства журналистки Дарьи Дугиной. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Reuters.

При этом он отказался отвечать на вопрос о том, известно ли Вашингтону, кто стоит за нападением. «Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность», — отметил Прайс.

В то же время представитель американского ведомства выразил уверенность, что в Москве представят «определенные выводы» по данному вопросу.

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.

ФСБ 22 августа заявила о раскрытии преступления. По версии ведомства, взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая скрылась в Эстонии.

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Марина Совина
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