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Тамбовская область получила грант на развитие пляжей

Тамбовская область получила грант в размере 41 миллиона рублей на развитие пляжей

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Федеральном агентстве по туризму подвели итоги конкурса на предоставление в 2023 году субсидий субъектам РФ на реализацию мероприятий в сфере туризма. Тамбовская область признана победителем по одному из направлений конкурса и получит грант в размере 41 миллион рублей на развитие пляжей на территории региона. Об этом говорится на официальном сайте администрации Тамбовской области.

Средства будут направлены на организацию регионального конкурса в следующем году, по итогам которого планируется поддержать не менее 10 проектов по развитию пляжей. С учетом софинансирования за счет средств заявителей и бюджета области общий бюджет регионального конкурса составит около 70 миллионов рублей.

Отбор будет проводиться департаментом туризма и молодежной политики администрации области в начале 2023 года. Претендовать на получение господдержки смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными или муниципальными учреждениями. Победители должны будут реализовать проекты по обустройству пляжей до конца 2023 года.

Грантовые средства можно направить на обустройство пляжей в соответствии с требованиями национального стандарта РФ, в том числе на обустройство детских и спортивных зон отдыха, на создание пунктов общественного питания (некапитальное строительство).

Информация о конкурсе будет размещена на сайте департамента туризма и молодежной политики.

Врио главы администрации области Максим Егоров положительно оценил работу департамента туризма и молодежной политики по привлечению федеральных средств на развитие туристической инфраструктуры региона. «В жаркую погоду пляжи становятся главными точками притяжения для тамбовчан и гостей области. Благодаря федеральным средствам и конкурсу, который пройдет в следующем году, отдых на пляжах региона должен стать более комфортным и безопасным», — отметил он.

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Татьяна Романова
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