Россиянам назвали самые модные прически

Журналистка Надежда Стрелец назвала косу и боб-каре самыми модными прическами

Российская журналистка и блогер Надежда Стрелец назвала самые трендовые прически в настоящее время. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале «Стрелец-молодец», в котором она в том числе рассказывает о моде и стиле.

По словам специалистки, лидирующие позиции на данный момент занимают стрижка боб-каре, укладки в афростиле и небрежные локоны. Кроме того, популярными оказались хвост, коса и пучок, отметила автор поста.

Приведенный список Стрелец проиллюстрировала снимками знаменитостей с указанными прическами. Так, среди них — актриса Марго Робби, певица Селена Гомес, а также супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли и манекенщица, жена исполнителя Джастина Бибера Хейли Бибер.

Ранее в августе редактор Элеонора Вусден назвала популярные в 1980-х прически, которые вновь вернулись в моду. Так, актуальными становятся стрижки андеркат (короткие на висках и удлиненные на макушке пряди), шегги (укладка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах) и маллет (короткие по бокам и спереди и удлиненные сзади волосы).