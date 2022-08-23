Twitter обвинили в уязвимости системы безопасности

Экс-сотрудник Twitter Пайтер Затко обвинил компанию в уязвимости системы безопасности

Экс-сотрудник американской компании Twitter Пайтер Затко (также известный как Мадж) обвинил соцсеть в уязвимости системы безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную телеканалом CNN.

«Раскрытая информация, отправленная в прошлом месяце в Конгресс и федеральные ведомства, рисует картину хаотичной и безрассудной среды в неумело управляемой компании, которая позволяет слишком большому числу своих сотрудников получать доступ к центральным элементам управления платформы и наиболее чувствительной информации без надлежащего надзора», — говорится в сообщении телеканала, полученном от бывшего сотрудника компании.

Согласно данным CNN, некоторые из высших руководителей компании намеренно прикрывают серьезные уязвимости Twitter, а несколько сотрудников могут работать на иностранную разведывательную службу. Помимо этого, Twitter не может надежно удалять данные пользователей после того, как они удаляют свои учетные записи, сообщил экс-сотрудник.

Кроме того, бывший работник Twitter заявил, что у руководителей компании нет ни ресурсов, чтобы рассчитать истинное число ботов на платформе, ни мотивации для этого.

Согласно данным CNN, Затко работал главой службы безопасности Twitter и подчинялся непосредственно генеральному директору.

По информации телеканала, Затко был уволен из Twitter в январе, как утверждает компания, из-за низкой эффективности. По словам экс-сотрудника Twitter, ранее он уже пытался заявить об уязвимостях в системе безопасности правлению компании и помочь компании исправить многолетние технические недостатки.

Ранее предприниматель Илон Маск, планировавший купить компанию за 44 миллиарда долларов, обвинил руководство социальной сети Twitter в мошеннических действиях и искажении ключевых показателей.