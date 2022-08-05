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Маск обвинил Twitter в мошеннических действиях

Илон Маск обвинил Twitter в мошеннических действиях и искажении ключевых показателей

Фото: Tobias Schwarz / Global Look Press

Владелец компаний SpaceX и Tesla, предприниматель Илон Маск обвинил руководство социальной сети Twitter в мошеннических действиях и искажении ключевых показателей. Об этом сообщает DailyInFormat со ссылкой на опубликованные материалы ответного иска Маска против социальной сети, поданного в суд штата Делавэр.

«Действие [иск к Twitter] возникает из искажения Twitter данных о состоянии компании, включая "ключевые метрики", которые используются для оценки количества пользователей платформы», — говорится в заявлении.

Из текста иска следует, что при заключении первоначального соглашения о покупке соцсети Twitter Маск полагался на достоверность данных, которые компания предоставила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Однако они оказались «далеки от правды».

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«Напротив, они содержали ряд существенных искажений или упущений, которые вели к изменению стоимости Twitter при решении Маска приобрести компанию по завышенной цене», — уточняется в иске. Предприниматель заявил, что эти действия были стратегией Twitter, чтобы «сбить с толку» его и инвесторов. По словам Маска, в компании «отчаянно» пытаются помешать ему получить точную информацию о «мошеннических действиях», которые совершались руководством.

29 июля Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, руководство которой ранее подало на него в суд из-за отказа завершить сделку по покупке социальной сети. Маск отказался покупать Twitter за 44 миллиарда долларов, так как компания не выполнила свои договорные обязательства.

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Юлия Мискевич
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