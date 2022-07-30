Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Илон Маск подал в суд на Twitter

Бизнесмен Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, руководство которой ранее подало на него в суд из-за отказа завершить сделку по покупке социальной сети. Об этом сообщает The Guardian.

Маск подал иск 29 июля — вскоре после того, как был назначен пятидневный судебный процесс, в ходе которого будет определено, может ли предприниматель отказаться от сделки.

Издание CNBC уточняет, что бизнесмен попросил суд не распространять подробности встречного иска.

Ранее стало известно, что Twitter подаст в суд на Илона Маска в связи с расторжением сделки по ее приобретению — соцсеть намерена добиваться покупки через суд.

Маск отказался покупать Twitter за 44 миллиарда долларов, так как компания не выполнила свои договорные обязательства и не предоставила предпринимателю информацию, которую тот запрашивал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Российским пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию
В России рассказали о возможностях снарядов «Краснополь» на Украине
Волочкова раскрыла способ борьбы с хейтерами
Глава UFC высказался о фаворите поединка между Чимаевым и Диасом
Илон Маск подал в суд на Twitter
Япония уведомила США о намерении сохранить доли в «Сахалине-2»
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию
Москвичам пообещали теплые выходные
Россиянам напомнили о влиянии отпусков на рост заболеваемости коронавирусом
Российского легкоатлета-чемпиона дисквалифицировали за допинг
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.