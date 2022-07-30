Илон Маск подал в суд на Twitter

Бизнесмен Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Американский предприниматель Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, руководство которой ранее подало на него в суд из-за отказа завершить сделку по покупке социальной сети. Об этом сообщает The Guardian.

Маск подал иск 29 июля — вскоре после того, как был назначен пятидневный судебный процесс, в ходе которого будет определено, может ли предприниматель отказаться от сделки.

Издание CNBC уточняет, что бизнесмен попросил суд не распространять подробности встречного иска.

Ранее стало известно, что Twitter подаст в суд на Илона Маска в связи с расторжением сделки по ее приобретению — соцсеть намерена добиваться покупки через суд.

Маск отказался покупать Twitter за 44 миллиарда долларов, так как компания не выполнила свои договорные обязательства и не предоставила предпринимателю информацию, которую тот запрашивал.