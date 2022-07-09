Twitter подаст в суд на Илона Маска

Глава совета директоров Тэйлор: Twitter намерена через суд заставить Маска купить соцсеть

Компания Twitter подаст в суд на американского предпринимателя Илона Маска в связи с расторжением сделки по ее приобретению. Об этом заявил глава совета директоров компании Брет Тэйлор в своем аккаунте.

Он подчеркнул, что соцсеть намерена добиваться покупки через суд. «Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском и планирует подать иск для выполнения соглашения о слиянии», — говорится в сообщении. Тейлор также выразил уверенность, что соцсеть одержит победу в судебном процессе.

Ранее бизнесмен Илон Маск отказался покупать социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. В письме миллиардера отмечалось, что компания не выполнила свои договорные обязательства и не предоставила Маску информацию, которую тот запрашивал.