Маск отказался покупать Twitter

CNBC: бизнесмен Илон Маск отказался покупать социальную сеть Twitter за 44 млрд долларов

Американский бизнесмен Илон Маск отказался покупать социальную сеть Twitter. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо от имени предпринимателя, отправленное главному юристу компании.

Так, в письме отмечается, что Twitter не выполнил свои договорные обязательства и не предоставил Маску информацию, которую тот запрашивал. Общая сумма сделки составляла 44 миллиарда долларов.

О том, что сделка Илона Маска о покупке компании Twitter оказалась под «серьезной угрозой», ранее сообщала The Washington Post. Это случилось после того, как бизнесмен понял невозможность установить число фальшивых пользователей социальной сети. Газета подчеркивала, что выход Маска из сделки повлечет за собой серьезные юридические разбирательства,.