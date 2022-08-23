США ввели санкции против семи связанных с Китаем компаний

Минторг США внес в санкционный список семь компаний, связанных с Китаем

Минторг США ввел санкции против семи компаний, связанных с Китаем. Об этом сообщили в американском ведомстве, передает Reuters.

«Министерство торговли вносит изменения в правила экспортного контроля, добавляя семь организаций в санкционный список», — сказано в заявлении ведомства. По информации агентства, правительство США сочло эти компании действующими вразрез с национальной безопасностью или интересами внешней политики Вашингтона.

Отмечается, что речь идет о нескольких научно-исследовательских институтах и других научных организациях.

Ранее посол США в Китае Николас Бернс отказался считать визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань причиной кризиса в отношениях Вашингтона с Пекином. Он назвал Китай «агентом нестабильности в Тайваньском проливе» и счел реакцию Пекина на поездку Пелоси чрезмерной.