Американский посол обвинил Пекин в формировании кризиса в отношениях с США

Посол США Бернс: кризис в отношениях с Китаем сфабрикован пекинским правительством

Американский посол в Китае Николас Бернс отказался считать визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань причиной кризиса в отношениях Вашингтона с Пекином. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Дипломат подчеркнул, что визит носил мирный характер. По мнению Бернса, реакция Пекина была чрезмерной. «Это был кризис, сфабрикованный пекинским правительством», — обвинил он власти КНР в обострении отношений между странами.

Американский посол также назвал Китай «агентом нестабильности в Тайваньском проливе». В связи с этим, отметил Бернс, Пекин должен будет убедить остальной мир в том, что он будет действовать мирно в будущем.

Ранее глава МИД КНР и член Госсовета Ван И обвинил США в создании кризиса на Тайване для усиления военного присутствия. Он отметил, что США «имеют обыкновение» создавать проблемы, чтобы потом «использовать их для реализации своих стратегических замыслов».