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Блогерша раскрыла необычный способ избавиться от жирности волос

Блогерша Эбби Юнг заявила, что мицеллярная вода поможет избавиться от жирности волос

Кадр: TikTok.com/@abbeyyung

Блогерша Эбби Юнг раскрыла необычный способ избавиться от жирности волос. Соотвествующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В своем видео пользовательница сети, чей блог насчитывает более 650 тысяч подписчиков, рассказала, что в борьбе с проблемой ей помогает средство для снятия макияжа, которое она использует раз в неделю. «Давайте протестируем мицеллярную воду перед применением шампуня, чтобы увидеть, очищает ли она еще лучше», — заявила Юнг.

Так, в начале ролика юзерша продемонстрировала волосы перед мытьем. Затем она нанесла на кожу головы мицеллярную воду и равномерно распределила ее по всей поверхности, уделяя особое внимание корням. После этого Юнг два раза помыла волосы шампунем.

В конце видео блогерша продемонстрировала результат. «Вау, мои волосы такие чистые! А еще такие мягкие и блестящие», — поделилась она своими впечатлениями от полученного эффекта.

Многие пользователи с удивлением отнеслись к описанному методу. «Эбби, ты собираешься заставить меня сделать что-то странное с моими волосами!», «Ого, как интересно!», «Подождите, я хочу попробовать это», — писали они.

В июне трихолог Бриджит Хилл из США перечислила правильные способы ухода за проблемной кожей головы. По словам эксперта, чтобы избавиться от зуда и сухости кожи головы, следует избегать сухих шампуней и специальных средств от перхоти. Так, Хилл посоветовала защищать кожу головы от воздействия ультрафиолета, применяя специальные солнцезащитные средства.

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Мария Винар
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