Блогерша раскрыла необычный способ избавиться от жирности волос

Блогерша Эбби Юнг заявила, что мицеллярная вода поможет избавиться от жирности волос

Блогерша Эбби Юнг раскрыла необычный способ избавиться от жирности волос. Соотвествующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В своем видео пользовательница сети, чей блог насчитывает более 650 тысяч подписчиков, рассказала, что в борьбе с проблемой ей помогает средство для снятия макияжа, которое она использует раз в неделю. «Давайте протестируем мицеллярную воду перед применением шампуня, чтобы увидеть, очищает ли она еще лучше», — заявила Юнг.

Так, в начале ролика юзерша продемонстрировала волосы перед мытьем. Затем она нанесла на кожу головы мицеллярную воду и равномерно распределила ее по всей поверхности, уделяя особое внимание корням. После этого Юнг два раза помыла волосы шампунем.

В конце видео блогерша продемонстрировала результат. «Вау, мои волосы такие чистые! А еще такие мягкие и блестящие», — поделилась она своими впечатлениями от полученного эффекта.

Многие пользователи с удивлением отнеслись к описанному методу. «Эбби, ты собираешься заставить меня сделать что-то странное с моими волосами!», «Ого, как интересно!», «Подождите, я хочу попробовать это», — писали они.

В июне трихолог Бриджит Хилл из США перечислила правильные способы ухода за проблемной кожей головы. По словам эксперта, чтобы избавиться от зуда и сухости кожи головы, следует избегать сухих шампуней и специальных средств от перхоти. Так, Хилл посоветовала защищать кожу головы от воздействия ультрафиолета, применяя специальные солнцезащитные средства.