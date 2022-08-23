Отец Натальи Вовк рассказал о звонке дочери

Отец обвиняемой в убийстве Дугиной Натальи Вовк рассказал о звонке дочери из Литвы

Отец Натальи Вовк рассказал о звонках дочери из Прибалтики. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, для три-четыре назад они созвонились по сети, и женщина рассказала, что находится в Литве и у нее все нормально.

Он также уточнил агентству, что не знает, как его дочь оказалась в России.

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Позже в ФСБ заявили о раскрытии преступления. По версии ведомства, взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после этого в Эстонии.

Позднее МИД Эстонии опроверг факт того, что Россия запрашивала у Эстонии официальные данные по Вовк. Там отметили, что публиковать данные людей, перемещающихся через границу, можно только в предусмотренных законом случаях. «Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чем-то в СМИ, к ним не относится», — заявили в ведомстве.

