Мать убийцы Дарьи Дугиной рассказала о реакции на теракт дочери

Мать обвиняемой в убийстве Дугиной заявила, что не знала о местонахождении дочери

Мать обвиняемой в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной Натальи Вовк заявила, что шокирована действиями дочери и не знала о ее местонахождении. О реакции женщины на теракт сообщает RT.

«Для меня был очень большой шок, потому что я, во-первых, не знала, где она даже находится. Она не говорила», — рассказала она.

Также женщина подтвердила, что Наталья Вовк действительно проходила службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ), и добавила, что автомобиль Mini Cooper, фигурировавший в расследовании ФСБ, действительно принадлежит ее дочери.

Журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Вовк с дочерью также побывали на этом фестивале.

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства журналистки. Его совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Украинка прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. После совершения убийства исполнительница покинула страну и скрылась в Эстонии, а Mini Cooper был продан через интернет-портал.