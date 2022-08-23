Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка сделала тату и потеряла возможность сгибать руку

Блогерша Лия Джонс не могла согнуть руку и покрылась струпьями после нанесения тату

Кадр: TikTok.com/@x_leahjones_xx

Блогерша Лия Джонс потеряла возможность сгибать руку после нанесения татуировки большого размера. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала предплечье с изображенным на нем черными чернилами цветочным узором. При этом видно, что кожа на месте рисунка воспалилась и покрылась струпьями. По словам юзерши, после тату-сеанса она не могла согнуть руку, поскольку та сильно опухла. Так, Джонс пришлось обратиться к врачу, который прописал пациентке антибиотики.

В конце видео девушка показала, что в процессе лечения покрывшая раны корка стала сходить, обнажая контуры рисунка. В то же время инфлюэнсерша заявила, что через несколько месяцев планирует сделать еще одну татуировку.

В июле сообщалось, что блогерша Тиффани Энн решила сделать тату в виде цветка, но осталась недовольна работой мастера, который по-своему интерпретировал ее запрос. Юзерша рассказала, что попросила тату-мастера нанести ей на кожу рисунок гортензии, показав ему желаемые эскизы с данным растением. Затем девушка показала полученный результат: у нее на руке появилось пятно в красно-синих тонах, окруженное толстым неровным контуром. Энн сравнила рисунок с пережеванными разноцветными хлопьями Crunch Berries.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
США заподозрили в тайной передаче Украине некоторых видов вооружений
Москвичей предупредили об ухудшении экообстановки из-за смога
Российский СИЗО после освобождения заложников возобновил работу в штатном режиме
В России прокомментировали возможное снижение цен на отдых осенью
Девушка сделала тату и потеряла возможность сгибать руку
Дзюбу признали лучшим футболистом «Адана Демирспор» в дебютном матче
Bosch ответил на слухи о продаже заводов в России
Российскому рублю спрогнозировали возможный «фальстарт»
В российском городе неизвестные напали на подстанцию скорой помощи
Путешествующая 365 дней в году пара раскрыла ежемесячные траты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.