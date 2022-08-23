Девушка сделала тату и потеряла возможность сгибать руку

Блогерша Лия Джонс не могла согнуть руку и покрылась струпьями после нанесения тату

Блогерша Лия Джонс потеряла возможность сгибать руку после нанесения татуировки большого размера. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала предплечье с изображенным на нем черными чернилами цветочным узором. При этом видно, что кожа на месте рисунка воспалилась и покрылась струпьями. По словам юзерши, после тату-сеанса она не могла согнуть руку, поскольку та сильно опухла. Так, Джонс пришлось обратиться к врачу, который прописал пациентке антибиотики.

В конце видео девушка показала, что в процессе лечения покрывшая раны корка стала сходить, обнажая контуры рисунка. В то же время инфлюэнсерша заявила, что через несколько месяцев планирует сделать еще одну татуировку.

В июле сообщалось, что блогерша Тиффани Энн решила сделать тату в виде цветка, но осталась недовольна работой мастера, который по-своему интерпретировал ее запрос. Юзерша рассказала, что попросила тату-мастера нанести ей на кожу рисунок гортензии, показав ему желаемые эскизы с данным растением. Затем девушка показала полученный результат: у нее на руке появилось пятно в красно-синих тонах, окруженное толстым неровным контуром. Энн сравнила рисунок с пережеванными разноцветными хлопьями Crunch Berries.