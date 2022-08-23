Акции «Яндекса» взлетели в цене после заявления о сделке с VK

Акции «Яндекса» взлетели в цене почти на 3% после заявления о сделке с VK

Акции «Яндекса» взлетели в цене после заявления компании о сделке с VK, стоимость бумаг на Московской бирже к моменту написания новости растет почти на три процента до отметки в 2062 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Бумаги VK также показывают небольшой рост — плюс 1,33 процента.

VK станет собственником контентных платформ «Дзен» и «Новости», а «Яндексу» перейдет сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club.

Сервисы «Дзен» и «Новости» теперь будут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». Сайт и приложение Delivery Club продолжат работать по-прежнему. Закрытие сделки запланировано до конца текущего года после получения ряда регуляторных одобрений.