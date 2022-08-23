VK объявил о приобретении «Дзена» и «Новостей»

VK и «Яндекс» подписали обязывающие документы о сделке

VK и «Яндекс» подписали обязывающие документы о сделке. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно ее условиям, VK станет собственником контентных платформ «Дзен» и «Новости». Также компания передаст «Яндексу» сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club, который VK консолидирует в ходе реструктуризации «О2О Холдинг» — совместного предприятия VK и Сбера.

Известно, что сервисы «Дзен» и «Новости» станут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». «Дзен» сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов, а пользователи платформы смогут выбирать, где им удобнее читать и смотреть контент: на портале dzen.ru с десктопной версии или в мобильном приложении «Дзена».

«В результате интеграции с VK для авторов "Дзена" откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента. Мы высоко ценим результаты, достигнутые командой "Дзена", и считаем правильным предоставить команде возможность развиваться самостоятельно. Это позволит быстрее и эффективнее выводить на рынок новые контентные продукты и улучшать существующие, увеличивая аудиторию», — отметил генеральный директор VK (Россия) Владимир Кириенко.

Отмечается, что закрытие сделки запланировано до конца текущего года после получения ряда регуляторных одобрений.