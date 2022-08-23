Россия собралась выпускать госдолг в юанях

Минфин собрался разместить госдолг в юанях

Российские власти собрались выпускать госдолг в китайской национальной валюте — юанях, пишут «Ведомости». Такую возможность прорабатывает Минфин.

По данным собеседников издания, близких правительству, выпуск планируется провести в российских правовой системе и инфраструктуре. При этом необходимости в размещении госдолга в юанях нет, эмитировать их Минфин собирается в большей степени для того, чтобы задать ориентир доходности для корпоративных заемщиков.

Правительство надеется разместить выпуск среди инвесторов непосредственно с материкового Китая и тем самым привлечь их на рынок. В противном случае бюджет переманит ликвидность из банков, которые, в свою очередь, лишатся возможности полноценно кредитовать экономику.

В настоящее время ведутся переговоры с китайской стороной, однако они могут занять до двух лет, поэтому в обозримом будущем выпуска государственных еврооблигаций в юанях ожидать не стоит.

За последнее время сразу несколько российских компаний разместили на бирже облигации в юанях. Среди них «Русал», привлекший пять миллиардов юаней (728,5 миллионов долларов). О подобных планах объявляла золотодобывающая компания «Полюс».

После введения антироссийских санкций в конце февраля Минфин лишился возможности привлекать заимствования в долларах, евро, фунтах, иенах и других национальных валютах стран, которые ввели ограничения. Кроме того, золотовалютные резервы Центробанка, номинированные в этих валютах, были заморожены.

