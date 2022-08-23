Врач назвала россиянам способы борьбы с неприятным запахом от головы

Косметолог Махтумкулиева посоветовала использовать дезодоранты в борьбе с запахом от волос

Косметолог-эстетист Динара Махтумкулиева назвала россиянам способы борьбы с неприятным запахом от кожи головы и волос. Соотвествующие комментарии специалиста приводит издание Woman's Day.

По словам эксперта, неприятный запах может появиться из-за рациона питания, в котором преобладают копченые блюда, маринады, соусы и специи. Помимо этого, данное явление провоцируют заболевания внутренних органов, в том числе почек, печени и кишечника, а также регулярное использование косметических продуктов, гормональные изменения, себорея и грязные волосы.

Чтобы избавиться от упомянутой проблемы, Махтумкулиева в первую очередь порекомендовала регулярно мыть голову шампунем с качественным составом и ополаскивать ее водой с эфирными маслами. Кроме того, медик посоветовала использовать специальные дезодоранты для волос, которые придадут локонам приятный аромат и при этом не нанесут им вреда. «Применять подобные средства следует согласно инструкции, указанной на упаковке», — предупредила врач.

В завершение собеседница издания предложила пересмотреть питание. Из ежедневного рациона необходимо исключить жирную и жареную пищу, копчености, маринады, искусственные специи и соусы, заключила врач.

В июне трихолог Бриджит Хилл из США перечислила правильные способы ухода за проблемной кожей головы. По словам эксперта, чтобы избавиться от зуда и сухости кожи головы, следует избегать сухих шампуней и специальных средств от перхоти. Так, Хилл посоветовала защищать кожу головы от воздействия ультрафиолета, применяя специальные солнцезащитные средства.