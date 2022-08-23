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Медведь растерзал женщину и покалечил ее мужа и дочь

В Индии медведь растерзал женщину, ее муж и дочь попали в больницу в критическом состоянии

Фото: Authority5280 / Unsplash

В Индии дикий медведь растерзал отправившуюся в лес женщину и покалечил ее мужа и дочь, которые пытались ей помочь. Об этом сообщает Prameyanews.com.

Нападение произошло в понедельник, 22 августа, в штате Одиша. Пожилая жительница деревни Тангам по имени Будули Маллик пошла в лес, чтобы набрать дров. Индианка находилась недалеко от дома, когда на нее набросился медведь.

Крики Маллик услышали ее муж Банча и дочь Сунита. Они поспешили на выручку, но не смоли спасти родственницу и сами серьезно пострадали. В результате нападения медведя Будули Маллик погибла, а ее муж и дочь попали в больницу города Балигуда в критическом состоянии.

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Сотрудники местного Департамента лесного хозяйства прибыли на место происшествия и выдали родным жертв атаки дикого животного 14 тысяч рупий (примерно 10,5 тысячи рублей) в качестве единовременной компенсации. После полного расследования обстоятельств случившегося пострадавшие и их родственники получат от правительства еще 400 тысяч рупий (298,5 тысячи рублей) компенсации.

Ранее сообщалось, что житель США расстрелял медведя, ворвавшегося в его дом. Зверь проник в дом американца поздно ночью.

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Никита Савин
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