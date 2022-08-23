Медведь забрался в палатку и схватил мужчину зубами за голову

The Sun: Пол Джоргулис из США сумел отбиться от медведя, схватившего его зубами за голову

В штате Нью-Мексико, США, мужчина сумел отбиться от медведя, вцепившегося ему в голову посреди ночи. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в Национальном заповеднике Санта-Фе. Как рассказал 24-летний Пол Джоргулис, он путешествовал из Колорадо в Техас и остановился в Санта-Фе, чтобы навестить друга. Он не собирался оставаться на ночь в хижине приятеля, но понял, что уже поздно, и разбил палатку неподалеку.

Сон мужчины прервал крупный черный медведь, который забрался в палатку и схватил его зубами за голову. Джоргулису ничего не оставалось, кроме как громко закричать. «Я изо всех сил заорал ему прямо в уши, и он сбежал», — утверждает американец.

После того как зверь скрылся в чаще, окровавленный мужчина бросился к хижине друга, который немедленно вызвал спасателей. Джоргулис очень переживал, так как в момент укуса его голова хрустнула. В больнице ему сделали компьютерную томографию и выяснили, что череп не пострадал, а повреждения были лишь наружными.

Пол Джоргулис заявил, что случившееся не повлияло на его любовь к походам, и он обязательно вскоре снова отправится в путь.

Чтобы уберечься от нападения медведя, специалисты советуют лучше упаковывать продукты, чтобы зверь не учуял запаха. Кроме того, необходимо плотно закрывать все входы в палатку. Если медведь все-таки приблизился к кемпингу, лучше не прикидываться мертвым, а наоборот как можно больше шуметь. При этом не следует смотреть зверю в глаза и делать резкие движения.

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