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Дикий слон убил вышедшую справить нужду женщину

Жительница Индии вышла справить нужду и была убита диким слоном

Фото: Shutterstock

В Индии вышедшая в туалет женщина погибла в результате нападения дикого слона, сообщает Prameyanews.com.

Инцидент произошел в деревне Дхуди недалеко от города Раджгангпур, штат Одиша, утром 21 августа. Джасамани Минджа вышла из дома, чтобы справить нужду. В этот момент на нее набросился слон и убил.

На место происшествия была вызвана полиция. Сотрудники правоохранительных органов забрали тело погибшей, чтобы передать его медикам для вскрытия. Местные источники сообщили, что слон, скорее всего, забрел в Дхуди в поисках еды.

Ранее сообщалось, что в Таиланде слон убил хозяина, который заставил его работать в сильную жару. Погибший был сыном бывшего мэра одного из районов провинции Пхангнга.

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Никита Савин
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