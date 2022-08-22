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Слон пронзил бивнями заставившего его работать в жару хозяина

Newsweek: в Таиланде слон пронзил бивнями заставившего его работать в жару хозяина

Фото: Shutterstock

В Таиланде азиатский слон пронзил бивнями хозяина, заставившего его работать в сильную жару. Об этом сообщает Newsweek.

Нападение произошло в среду, 17 августа, в провинции Пхангнга на юге страны. Прибывшая по вызову на одну из каучуковых плантаций полиция обнаружила тело 32-летнего Супачая Вонгфаеда, лежащее в луже крови.

Над покойным стоял его 20-летний слон по кличке Пом-Пам. Правоохранителям пришлось усыпить животное, чтобы забрать тело убитого. Следователи пришли к выводу, что слон набросился на хозяина из-за того, что тот заставлял его таскать бревна в сильную жару: в последние дни температура воздуха в Пхангнга перевалила за 30 градусов по Цельсию.

Представитель полиции заявил, что жара и принуждение к работе могли заставить Пом-Пама убить хозяина. Позже выяснилось, что Супачай Вонгфаед был сыном бывшего мэра района Хок Чароэн. После вскрытия тело передали родственникам.

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В Таиланде еще в 1989 году запретили использовать слонов для переноски бревен, однако в некоторых регионах страны люди все еще эксплуатируют животных подобным образом, нарушая закон. «Это очередное напоминание о том, что азиатские слоны всегда были и остаются дикими животными, которые могут убить человека, если подвергаются жестокому обращению и стрессу», — прокомментировал генеральный директор благотворительной организации Save The Asian Elephants Дункан Макнейр.

Специалист также рассказал, что слоны страдают психически и физически, когда их насильно используют на тяжелых работах. Макнейр добавил, что у его организации есть свидетельства гибели по меньшей мере двух тысяч человек, которые стали жертвами слонов, подвергавшихся жестокому отношению. Он также отметил, что речь идет в том числе о слонах, которых использовали в туристическом бизнесе.

Ранее сообщалось, что дикие слоны убили пять человек в Мозамбике. Животные набросились на работавших в поле фермеров.

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Никита Савин
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