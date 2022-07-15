Дикие слоны убили пять человек

Africanews: в Мозамбике агрессивные слоны убили пять человек, собиравших урожай

В Мозамбике пять человек погибли после столкновения со стадом диких слонов. Об этом сообщает Africanews.

Нападение произошло в провинции Кабу-Делгаду. Слоны набросились на группу фермеров и их родных, собиравших урожай в поле. После появления агрессивных животных люди бросились бежать, а когда вернулись, обнаружили тела убитых, среди которых были женщина и двое детей. Незадолго до гибели они переселились из другой деревни.

Представитель правоохранительных органов Марио Адольфо заявил, что люди погибли в результате «конфликта между людьми и дикими животными». Он также отметил, что это случилось не на территории заповедника.

С 2017 года в провинции Кабу-Дельгаду орудуют исламистские террористы, и жители многих населенных пунктов были вынуждены оставить свои дома. Africanews также отмечает, что район Макомиа, где произошел инцидент, находится рядом с Национальным парком Квиримбас, однако нападения слонов в этих местах не фиксировались много лет.

Ранее сообщалось, что в Индии дикий слон убил мужчину, который попытался избежать встречи с ним. 60-летний индиец стал убегать, когда рядом появился слон, но агрессивное животное догнало его и затоптало.

