Дикий слон догнал и убил пытавшегося скрыться от него мужчину

India Today: в Индии слон затоптал пытавшегося избежать встречи с ним 60-летнего мужчину

В Индии дикий слон нагнал и убил мужчину, который пытался избежать встречи с ним. Об этом сообщает India Today.

Нападение произошло 8 июля в штате Керала. 60-летний местный житель по имени Сивараман и несколько его друзей совершали утреннюю прогулку, когда услышали, что где-то рядом трубит слон. Мужчина сразу же бросился бежать в поле, надеясь скрыться от животного.

Тем не менее, слон решил атаковать именно Сиварамана. Он догнал индийца и затоптал его. Пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Сразу же после гибели земляка местные жители под руководством марксистской Коммунистической партии Индии устроили акцию протеста. Они заявили, что власти округа Палгхат, где произошло нападение, не уделяют достаточно внимания защите людей на фоне растущего количества нападений диких животных.

Правительство пообещало выплатить семье погибшего 500 тысяч рупий (394,9 тысячи рублей) и провести скрупулезное расследование обстоятельств гибели мужчины.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Тамилнад дикий слон убил хозяина банановой плантации. 72-летний мужчина попытался прогнать слона, который пришел полакомиться бананами на его землю.