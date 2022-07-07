Слон пришел на банановую плантацию и убил ее хозяина

The Hindu: дикий слон затоптал 72-летнего хозяина банановой плантации в Индии

В Индии дикий слон пришел на территорию банановой плантации и затоптал ее хозяина, который пытался прогнать его. Об этом сообщает The Hindu.

72-летний мужчина по имени Малланаякар владел землей в деревне Дхармапурам, штат Тамилнад, и выращивал там бананы. Его плантация находилась в двух километрах от заповедника города Талавади. Вечером во вторник, 5 июля, индиец отправился в свои владения, чтобы сторожить созревший урожай.

Когда утром Малланаякар не вернулся домой, его родственники отправились на поиски. Они обнаружили тело мужчины на плантации. Предварительное расследование показало, что на поле забрел слон и, видимо, начал есть бананы. Хозяин земли попытался отогнать животное, но слон набросился на него и убил.

Сразу же после обнаружения тела Малланаякара жители деревни устроили акцию протеста. Они заявили, что чиновники Департамента лесного хозяйства не уделяют достаточного внимания защите поселения и посевов, а вырытые для защиты от слонов траншеи не обслуживаются должным образом. Селяне потребовали, чтобы главный окружной лесничий Девендра Кумар Мина прибыл на переговоры с ними. В знак протеста возмущенные земляки не дали забрать тело погибшего в больницу.

Чиновник прибыл в Дхармапурам, поговорил с протестующими и уверил их, что работы по возведению заграждения длинной 3,7 километра вокруг территории деревни начнутся в четверг, 8 июля. Мина также вручил сыну погибшего 100 тысяч рупий (80,9 тысячи рублей) в качестве единовременной помощи и пообещал, что еще 400 тысяч рупий (323,6 тысячи рублей) семья получит в течение недели. Еще 250 тысяч рупий (202,2 тысячи рублей) выделят из фондов Департамента лесного хозяйства. После этого селяне разрешили забрать тело Малланаякара в больницу для вскрытия. У погибшего остались жена, сын и дочь.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша слон затоптал женщину и напал на ее тело во время похорон. Он схватил труп, подбросил его в воздух и убежал.