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Слон затоптал женщину и напал на ее тело во время похорон

New York Post: в Индии слон насмерть затоптал 70-летнюю женщину по имени Майя Мурму

Фото: Stephan Bechert / Unsplash

В восточном штате Одиша, Индия, слон насмерть затоптал 70-летнюю женщину по имени Майя Мурму, а после напал на ее тело во время похорон. Об этом сообщает New York Post.

По сообщению полиции, животное сбежало из заповедника дикой природы Далма, который расположен в соседнем штате. Мурму набирала воду из колодца, когда слон налетел на нее. Зверь растоптал женщину, она скончалась от полученных травм в ближайшей больнице.

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Во время похорон семья Мурму совершала индуистские религиозные обряды, и перед тем, как зажечь погребальный костер, слон появился вновь. Он схватил труп, подбросил его в воздух и убежал. После этого семья продолжила погребальную церемонию, слон больше не возвращался.

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Рузанна Акмалтдинова
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