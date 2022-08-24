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Россиянам предложат ежедневные туры по самому востребованному направлению лета

АТОР: «Русский Экспресс» сформировал туры в Абу-Даби на базе ежедневных рейсов Etihad

Фото: David Rodrigo / Unsplash

Туроператор «Русский Экспресс» сформировал туры в Абу-Даби на базе рейсов авиакомпании Etihad. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, россиянам предлагают туры с ежедневным отправлением в столицу ОАЭ, которая в летнем сезоне 2022 года стала одним из самых востребованных направлений у отечественных туристов. Специалисты надеются, что решение позволит сделать курорты еще доступнее, особенно в преддверии высокого сезона, который начинается в октябре.

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«Эксперты отмечают, что популярность эмирата в летний период у российских туристов в 2022 году выросла в пять-шесть раз по сравнению с аналогичным периодом докризисного 2019 года. Сегодня Абу-Даби выбирает примерно каждый пятый из россиян, отправляющихся в ОАЭ», — напомнили в АТОР.

Стоимость туров на семь ночей в ОАЭ с перелетом Etihad по маршруту Москва — Абу-Даби — Москва в сентябре начинается от 51,7 тысячи рублей с человека (эмират Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма). Чуть дороже обойдется отдых в эмирате Аджман — от 58,2 тысячи и в Абу-Даби — от 53,7 тысячи рублей.

Ранее в августе Индонезия, Египет и Испания были названы самыми подешевевшими заграничными направлениями предстоящей осени. Кроме того, более чем на 20 процентов снизился средний чек в Италию, ОАЭ, Таиланд, Израиль и Турцию.

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Дарья Рыбак
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