Названы самые подешевевшие направления для полетов за границу осенью

Aviasales: осенью цены на билеты в Индонезию снизились на 33 процента

Индонезия, Египет и Испания названы самыми подешевевшими заграничными направлениями предстоящей осени. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса Aviasales, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, среди популярных стран наиболее заметное снижение цен на авиабилеты демонстрирует Индонезия — 33 процента. Средняя стоимость перевозки туда-обратно составляет 74,1 тысячи рублей.

На втором месте разместился Египет, куда полеты стали дешевле на 28 процентов. Приобрести билеты можно в среднем за 35,5 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Испания, средний чек на полеты снизился на столько же и составил 63,8 тысячи рублей.

Кроме того, осенью более чем на 25 процентов упали цены на билеты в Азербайджан и Армению. Билеты туда-обратно можно купить за 29,4 и 21,9 тысячи рублей соответственно. Больше чем на 20 процентов снизился средний чек в Италию — 64,7 тысячи рублей, ОАЭ — 50,2 тысячи, Таиланд — 56 тысяч, Израиль — 48 тысяч, Турцию — 36,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно о снижении стоимости отдыха в Таиланде предстоящей осенью — тур на двоих можно приобрести за 146 тысяч рублей. Возможность выгодного отдыха на Пхукете предоставляет компания «Русский Экспресс» — с сентября туристам станут доступны туры, сформированные на блочной перевозке на рейсах национального перевозчика ОАЭ Etihad Airways.