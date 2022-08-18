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Стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Таиланде осенью

АТОР: россияне смогут сэкономить на отдыхе в Таиланде осенью до 50 тысяч рублей

Фото: Sara Dubler / Unsplash

Россиянам предложили провести отпуск в Таиланде по сниженной цене. Стоимость путевок в королевство в осенний период начинается от 146 тысяч рублей на двоих, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Возможность выгодного отдыха на Пхукете предоставляет компания «Русский Экспресс» — с сентября туристам станут доступны туры, сформированные на блочной перевозке на рейсах национального перевозчика ОАЭ Etihad Airways. Известно, что полетная программа туроператора стартует 28 сентября и продлится до середины мая 2023 года. Вылеты будут осуществляться ежедневно из Москвы со стыковкой в Абу-Даби.

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«Блочные билеты авиакомпании Etihad обойдутся на 15-20 процентов, а на отдельные даты — и до 30 процентов дешевле, чем у других перевозчиков и позволят сделать туры в Таиланд более интересными по стоимости для россиян», — рассказали специалисты компании, подчеркнув, что экономия будет заметной и может составить до 50 тысяч рублей за турпакет.

Стоимость путевок начинается от 146,7 тысячи рублей на двоих. В сумму входят авиабилет из Москвы в Пхукет в обе стороны и десятидневное проживание в отеле категории четыре звезды. Отдых в пятизвездочной гостинице для двоих туристов обойдется дороже — от 174,2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость отдыха в Таиланде с отправлением из российских регионов у туроператоров в августе начинается от 203 тысяч рублей. В сумму включены перелет, проживание в четырехзвездочном отеле и питание на базе завтраков.

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Валентина Процкова
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