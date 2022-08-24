В Госдуме описали шахматным термином положение Зеленского

Депутат Госдумы Шхагошев заявил, что президент Украины Зеленский попал в цугцванг

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости описал нынешнее положение президента Украины Владимира Зеленского шахматным термином «цугцванг», обозначающим положение, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.

Как заявил парламентарий, «Зеленский «попал в цугцванг», когда его позиции, с одной стороны, ухудшаются заявлениями от элит внутри Украины, а с другой — давлением со стороны Запада.

По мнению Шхагошева, сейчас Киеву лучше сосредоточиться на территориях, которые он еще не потерял. «Они должны еще раз запомнить — Крым и Крымский мост — российские», — подчеркнул депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа» пригрозил, что Киев вернет Крым любым способом и указал, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений. Он также заявил, что Киев не готов к прекращению огня и не станет стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.