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В Госдуме описали шахматным термином положение Зеленского

Депутат Госдумы Шхагошев заявил, что президент Украины Зеленский попал в цугцванг
Адальби Шхагошев

Адальби Шхагошев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости описал нынешнее положение президента Украины Владимира Зеленского шахматным термином «цугцванг», обозначающим положение, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.

Как заявил парламентарий, «Зеленский «попал в цугцванг», когда его позиции, с одной стороны, ухудшаются заявлениями от элит внутри Украины, а с другой — давлением со стороны Запада.

По мнению Шхагошева, сейчас Киеву лучше сосредоточиться на территориях, которые он еще не потерял. «Они должны еще раз запомнить — Крым и Крымский мост — российские», — подчеркнул депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа» пригрозил, что Киев вернет Крым любым способом и указал, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений. Он также заявил, что Киев не готов к прекращению огня и не станет стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.

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Марина Совина
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