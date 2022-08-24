В Узбекистане пограничники открыли огонь на поражение по афганцам

Узбекские пограничники открыли огонь на поражение по незаконно пересекшим границу афганцам

Граждане Афганистана незаконно попытались пересечь границу с Узбекистаном, из-за чего узбекские пограничники открыли огонь на поражение. Об этом пишет портал Podrobno.uz.

Инцидент произошел 21 августа. Сообщается, что 56 афганцев направлялись на остров Арал Пайгамбар, где планировали сбор корней солодки. Пограничники потребовали от нарушителей покинуть остров, однако жители Афганистана заявили, что остров — территория их страны.

В результате столкновения пограничников и нарушителей границы погибли трое граждан Афганистана. Издание уточняет, что еще трое получили ранения и семеро были захвачены в плен.

В начале августа Узбекистан и Таджикистан начали военные учения на границе с Афганистаном. Учения проходили на военном полигоне в узбекском городе Термез, который располагается напротив острова Арал Пайгамбар. Отмечается, что в ходе учений военнослужащими обеих республик будут отработаны приемы и способы ведения ближнего боя, эвакуации раненых и отражение нападения условного противника.

