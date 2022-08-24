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Раскрыт фактор преждевременного старения мозга

В Калифорнийском университете плохое здоровье сердца связали с ускоренным старением мозга

Фото: Shutterstock

Ученые Калифорнийского университета раскрыли, что хронические сердечно-сосудистые заболевания связаны с преждевременным старением мозга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Специалисты проанализировали данные о 456 пожилых людях в возрасте от 69 до 72 лет, которые приняли участие в долговременном исследовании Insight 46. Для оценки возраста их мозга была использована модель машинного обучения, анализирующая снимки магнитно-резонансной томографии. Она продемонстрировала, что возраст центральной нервной системы варьировался от 46 до 93 лет.

Плохое здоровье сердца в возрасте 36 лет являлось фактором ускоренного старения центральной нервной системы в более позднем возрасте, при этом у мужчин мозг был более уязвим к возрастным изменениям, чем у женщин. Больший возраст мозга связан с худшими результатами когнитивных тестов, а также с атрофией гиппокампа — области мозга, отвечающей за долговременную память, — в течение следующих двух лет после начала спада когнитивных способностей.

Исследователи также обнаружили, что более высокий возраст мозга был связан с более высокой концентрацией белка нейрофиламентов (NfL) в крови. Считается, что повышение NfL возникает из-за повреждения нервных клеток, что делает белок полезным маркером нейродегенерации.

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Александр Еникеев
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