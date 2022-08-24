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В России захотели разрешить продажу алкоголя на летних верандах

«Известия»: Минфин поддержал законопроект о разрешении продажи алкоголя на летних верандах

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В России хотят разрешить продажу алкоголя на летних верандах. Соответствующий законопроект сенатора Андрея Кутепова концептуально поддержал Минфин, документ пока не внесен в Госдуму. Об этом в среду, 24 августа, пишут «Известия».

При этом министерство указало на то, что автор законопроекта использовал термин, которого нет в законодательстве. Он определил веранды и террасы как «оборудованную площадку, временно примыкающую к стационарным объектам общественного питания». После редакционной доработки законопроекта Минфин будет готов его поддержать.

Источник в Минпромторге сообщил изданию, что в ведомстве тоже концептуально поддерживают предложение сенатора. В Минздраве же дали понять, что ведомство вряд ли его поддержит. Там считают, что послабление антиалкогольных мер может негативно сказаться на достижении национальной цели — увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан России до 78 лет к 2030 году.

Ранее ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и другие) попросила российское правительство разрешить параллельный импорт ряда брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy. Также предлагается разрешить параллельный импорт для пивных брендов, в частности Boddingtons, Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Grimbergen и Budweiser.

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Марина Совина
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